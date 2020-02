Overlast voor reizigers via Leiden Centraal door werk aan spoor

Mensen die de komende week via Leiden Centraal reizen, wacht flinke overlast door werkzaamheden aan het spoor. Tot en met volgend weekend rijden er minder en kortere treinen, waardoor die vooral in de spits heel vol zullen zijn. "Als je niet via Leiden hoeft te reizen, doe het dan niet", zegt een woordvoerster van de NS.

De hinder wordt veroorzaakt door werken aan het emplacement, ofwel de wissels rondom het station. Dit weekend rijden er helemaal geen treinen via het station, een van de drukste van Nederland. Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen aan den Rijn vervalt helemaal tot vrijdag. Maandag rijden er geen treinen van Den Haag Centraal via Leiden naar Haarlem en volgend weekend is er evenmin treinverkeer tussen Leiden en Haarlem.

Als er geen treinen rijden is er vervangend busvervoer, deels via een transferium aan de A44. Tussen dat overstappunt en het Leidse station rijden dan pendelbussen. Het vervangend vervoer naar Alphen vertrekt wel direct van Leiden Centraal.

Overlast

Op normale weekdagen zijn er 80.000 mensen die in Leiden in- of uitstappen. "Als je die allemaal met bussen moet vervoeren zijn dat 1600 bussen vol. En de wegen rondom Leiden zijn al het drukst van Nederland, dus er moeten wel treinen blijven rijden", zegt de woordvoerster.

De NS heeft zich voorgenomen de overlast niet zo groot te maken als vorig jaar, toen drie weken lang maar de helft van de sporen bij het Leidse station in gebruik waren. "Dat is toen niet goed gegaan, daar heeft (president-directeur) Roger van Boxtel zelfs excuses voor aangeboden. Het was toen ook een optelsom door een aantal andere storingen. ProRail heeft nu extra storingsploegen klaar staan."

Een andere planning van de werken, bijvoorbeeld twee weken later in de voorjaarsvakantie van de scholen, was niet mogelijk. "Dan wordt er bij Den Haag gewerkt en je kunt niet alleen in de vakanties werken. We hebben wel gekeken of het alleen in de weekenden kon, maar dat levert nog meer hinder op dan dit."