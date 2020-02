Buttigieg en Sanders meest bekritiseerd door concurrenten

De Amerikaanse senator Bernie Sanders was het meest aan het woord en werd het meest aangevallen door zijn Democratische concurrenten tijdens het debat in Manchester, New Hampshire. Ook Pete Buttigieg werd vaak bekritiseerd door de andere kandidaten. 'Mayor Pete' won de eerste voorverkiezingen deze week nipt van Sanders en de twee gaan ook in de peilingen in New Hampshire aan de leiding.

De andere kandidaten probeerden de voorlopige koplopers in de race om de Democratische kandidatuur aan te vallen door hun ideeën onderuit te halen. Daardoor kregen Buttigieg en Sanders echter ook meer spreektijd, omdat ze een kans kregen om zich te verdedigen.