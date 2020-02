'Amerikaanse ambassadeur voor EU ook ontslagen door Trump'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een tweede belangrijke getuige in het impeachmentonderzoek ontslagen. De Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie Gordon Sondland is zijn baan kwijt volgens Amerikaanse media. Het ontslag komt een aantal uren na het wegsturen van Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad.

Sondland getuigde voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Trump vroeg Zelenski een onderzoek in te stellen naar Joe Biden. Ook Vindman getuigde hierover. Vindmans tweelingbroer Yevgeny Vindman is ook ontslagen.