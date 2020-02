Topambtenaar Economische Zaken wordt baas UWV

Uitkeringsinstantie UWV krijgt de huidige topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als hoogste bestuurder. Maarten Camps, secretaris-generaal bij het ministerie, is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de instelling die verantwoordelijk is voor werknemersverzekeringen.

Camps treedt per 1 juni aan als nieuwe bestuursvoorzitter van het UWV. Hij wordt daarmee de opvolger van Fred Paling, die afzwaait nu zijn maximale termijn van tien jaar als lid van de raad van bestuur is verstreken. Camps is vanaf 11 mei tot 1 juni tijdelijk lid van de raad van bestuur om alvast kennis te maken.

De topambtenaar zal zijn handen vol hebben bij de uitkeringsinstantie. Na onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur bleek dat systeemfouten en gebrekkig toezicht ervoor hebben gezorgd dat WW-fraude kon plaatsvinden en dat het UWV jarenlang ongemerkt uitkeringen heeft verstrekt aan gedetineerden die daar geen recht op hadden.

Maatschappelijke kwesties

De 55-jarige Camps liet als hoogste ambtenaar van het ministerie geregeld zijn licht schijnen op maatschappelijke kwesties. Als secretaris-generaal was hij de enige ambtenaar die op eigen titel mocht publiceren. Dat deed hij jaarlijks in een nieuwjaarsartikel in economenblad ESB. In januari pleitte hij daarin voor internationale afspraken over winstbelasting, zodat landen elkaar niet aftroeven in een 'race to the bottom'.

Opmerkelijk zijn ook de uitlatingen van Camps over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij pleitte in 2017 voor een proef met zo'n verzekering voor alle zelfstandigen.