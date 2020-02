Fietser (19) komt om door aanrijding auto in Berlicum

Een 19-jarige fietser uit Schijndel is vrijdag overleden, nadat hij in de ochtend was aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Molendijk in Berlicum (Noord-Brabant). Bij het afslaan richting de Zuid-Willemsvaart raakte de 28-jarige bestuurder de fietser.

De man werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij later op de dag overleden aan zijn verwondingen. Aan betrokkenen en nabestaanden is slachtofferhulp aangeboden.