Minister wil wél in gesprek met bonden over reorganisatie fiscus

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil "juist" in gesprek met bonden en werknemers over de reorganisatie van de Belastingdienst. Dat zegt de bewindsman na forse kritiek van de vakbonden dat hij de ambtenaren die voor de dienst werken "monddood" zou maken.

De bewindsman is het dan ook niet eens met de opmerking van onder andere FNV en CNV dat hij ambtenaren passeert in zijn plannen om de afdeling Toeslagen en de Douane los te koppelen van de fiscus. "Integendeel, ik vind het juist ontzettend belangrijk dat we de stappen die we nog gaan zetten, in dialoog doen samen met al die fantastische mensen met wie we werken."

Ook vindt Hoekstra zelf niet dat er sprake is van een "grootschalige reorganisatie". Daar zit hij "zeker niet op te wachten". Hij wil slechts de ambtelijke top en politieke top verbreden. "Daar is versterking nodig en dat wordt op het ministerie, ook ambtelijk, zeer breed gedeeld." De bewindsman presenteerde in januari zijn plan voor de fiscus.

"Na alle ellende, na alles wat er is misgegaan in het afgelopen jaar, is het laatste wat ik wil daar met veel stoom en kokend water een richting inslaan waar geen draagvlak voor is", voegt de minister toe.