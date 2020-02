Amsterdammer opgepakt voor witwassen bitcoins

Een 28-jarige man uit Amsterdam is opgepakt omdat hij criminelen mogelijk heeft geholpen bij het witwassen van geld. Hij zou bitcoins van ze hebben gekocht. In ruil kregen ze contant geld. De Amsterdammer vroeg niet hoe ze aan de bitcoins kwamen en ze konden bij hem anoniem blijven, aldus het Openbaar Ministerie vrijdag.

De man was afgelopen dinsdag opgepakt. In een huis in Amsterdam namen agenten 11.000 euro contant geld in beslag. Ook werd beslag gelegd op 27.000 euro aan virtueel geld. Justitie denkt dat de man in de afgelopen vijf jaar voor meer dan zes ton aan bitcoins heeft verhandeld.