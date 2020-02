Coronavirus leidt tot 'paniekaankopen'

De vraag naar beschermende kleding is tot 100 keer gestegen en veel mensen kopen grote aantallen in één keer op, waardoor ook de prijzen fors omhoog zijn gegaan. "Dit is een ernstige verstoring van het aanbod dat bedoeld is voor patiëntenzorg, en niet voor persoonlijk gebruik", aldus de WHO.

In Singapore, waar 33 mensen besmet zijn met het virus, leidde een hoger waarschuwingsniveau tot paniekaankopen van essentiële benodigdheden. Vooral rekken met wc-papier, noedels en rijst zijn leeg en voor supermarkten vormen zich lange rijen. "Ik snap de bezorgdheid, maar het hamsteren van bepaalde artikelen creëert onnodige paniek", zegt de handelsminister van Singapore op Facebook.

Singapore verhoogde het waarschuwingsniveau naar oranje, dat aangeeft dat het virus ernstig is. Dat niveau werd ook ingevoerd tijdens de SARS-uitbraak in 2003.