KOZP verliest kort geding over demoplek intocht Sint Piter

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mag bij de intocht van Sint Piter in Grou alleen demonstreren op de plek die de gemeente heeft toegewezen. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen vrijdag in een kort geding dat KOZP had aangespannen.

KOZP voert actie tegen Swarte Pyt, de helper van Sint Piter. De demonstranten moeten zaterdag plaatsnemen in een weiland aan het water. Dat is tegenover de kade waar Sint Piter voet aan wal zet. KOZP wilde in het Friese dorp protesteren en vreest dat een betoging aan de overzijde van het kanaal niet wordt opgemerkt. De gemeente Leeuwarden, waaronder Grou valt, gaf de voorkeur aan het weiland. Daar mocht vorig jaar ook worden gedemonstreerd.

De gemeente wil zo confrontaties met tegenactievoerders voorkomen. De politie heeft "redelijk concrete informatie" dat groepen voorstanders van Swarte Pyt naar Grou komen. Daarnaast zouden de smalle straten van het dorp een inzet van hulpdiensten erg lastig maken.

Sint Piter is de Friese broer van Sinterklaas. Het feest wordt alleen gevierd in Grou. In 2019 verliep het protest zonder incidenten. KOZP schat dat er dit jaar 25 betogers komen.