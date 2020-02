Rond in Colombia opgepakte Saïd R. bleef het lang stil

Sinds het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo in de openbaarheid kwam, klinkt ook de naam Saïd R.. Vanaf maart 2018, na de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., hebben zijn beeltenis en enkele summiere gegevens op de nationale opsporingslijst gestaan. Een kale, niet onvriendelijk ogende man. Schijn bedriegt: volgens het Openbaar Ministerie was hij een spin in het bloeddorstige, door- en doorcriminele web van Ridouan Taghi.

Taghi werd gelokaliseerd in Dubai en daar op maandag 16 december 2019 aangehouden. In de maanden daarvoor doken al herhaaldelijk berichten op dat hij zich daar zou schuilhouden. Rond R. bleef het volkomen stil. Alleen het gerucht dat hij het leven zou hebben gelaten stak met enige regelmaat de kop op. Het bleef bij een gerucht: het OM zette in Marengo vol in op zijn berechting, die bij gebrek aan zijn aanwezigheid dan maar bij verstek moest plaatsvinden.

In tegenstelling tot Taghi, heeft R. zich tot dusver niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. Net als voor Taghi loofde justitie 100.000 euro tipgeld voor R. uit. Nu is ook hij getraceerd, in het Colombiaanse Medellín, van oudsher een stad van betekenis in de grootschalige cocaïnehandel.

Geboorteplaats

Saïd R. werd geboren op 1 juni 1972 in Beni Touzine, in het noorden van Marokko. Over zijn criminele loopbaan meldde NRC Handelsblad in december dat "de onderwereld" hem ziet "als een lid van een gelegenheidscoalitie voor de distributie van cocaïne". Hij stond tot zijn verdwijning ingeschreven in Groningen, aldus de krant, maar hield zich vooral op in Utrecht, waar hij samen met zijn broers een berucht waterpijpcafé had. De internationale cocaïnehandel is geen onderwerp van gesprek in Marengo, maar vormt wel het decor van het dodelijke geweld op de aanklacht tegen de verdachten.

In Marengo worden ook twee jongere broers van Saïd vervolgd: Mohamed en Zaki. Beiden zitten in voorarrest. Mohamed was de beste vriend van Nabil B., de man die zich als kroongetuige heeft gemeld in Marengo. Tijdens een zitting in Marengo in juli kwam het tot een pittige confrontatie tussen de twee, waarbij Mohamed zijn gewezen handlanger in grove bewoordingen betichtte van leugens.

Linkerhand

Het OM stelt dat "alle lijntjes" in het onderzoek Marengo samenkomen bij Ridouan Taghi. Saïd R. zou Taghi's spreekwoordelijke rechterhand zijn, maar volgens de kroongetuige moet hij worden beschouwd als diens "linkerhand". De in mei 2019 in Suriname opgepakt Mao R. was Taghi’s rechterhand, zo heeft Nabil B. verklaard.

Justitie stelt dat R. samen met Taghi aan het hoofd stond van een "goed geoliede moordorganisatie" en dat hij een sleutelrol speelde bij het regisseren van diverse liquidaties. Nabil B. opereerde naar eigen zeggen onder R.'s toezicht in het criminele netwerk. Het OM beschikt over geheime, ontsleutelde communicatie tussen Taghi en R. over beoogde doelwitten. De zich onbespied wanende verdachten bespreken in die berichten veelal met groot gemak en ongekend cynisme over leven en dood.

Saïd R. wordt verdacht van rechtstreekse betrokkenheid bij drie moorden, als aansturende kracht. Slachtoffers waren Ranko Scekic (22 juni 2016, Utrecht), Martin Kok (8 december 2016, Laren) en Hakim Changachi (12 januari 2017, Utrecht). Ook zou hij bij het voorbereiden van mislukte liquidaties betrokken zijn geweest.