'2 op 3 slechthorenden blij met ondertiteling tv-reclame'

Om reclame op tv vooral voor doven en slechthorenden toegankelijker te maken, voorziet de Ster (Stichting Etherreclame) alle commercials tegenwoordig van ondertiteling. Die is sinds 1 januari te zien door pagina 888 van NOS Teletekst in te schakelen.

Uit eigen onderzoek van de Ster blijkt dat twee derde van de doven en slechthorenden erg te spreken is over de ondertitelde reclame. In Nederland leven er ongeveer anderhalf miljoen. Bijna de helft maakt wel eens gebruik van teletekstpagina 888, die al sinds jaar en dag ondertiteling van tv-programma’s laat zien.