Saïd R. de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, is aangehouden in Colombia. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dat hij in Medellín door de Colombiaanse politie is opgepakt. "De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Said R. gaat", meldt de Landelijke Eenheid op Twitter.

