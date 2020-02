Kaag: miljoen euro naar WHO voor bestrijding coronavirus

Nederland maakt 1 miljoen euro aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag bekendgemaakt.

Het geld is niet alleen bedoeld voor de bestrijding van het virus, maar ook voor de "goede verzorging van mensen die mogelijkerwijs zijn geïnfecteerd". Hulpverleners moeten in staat worden gesteld "om snel te reageren, niet alleen in China maar juist in landen waar ook het virus dreigt toe te slaan". Het kan zomaar de kop opsteken in landen die veel minder in staat zijn een uitbraak op te vangen dan China, zegt Kaag.

De economische schade die het virus in China en het buitenland aanricht is nog moeilijk te overzien, maar wordt wel voelbaar, zegt Kaag. Er staan miljarden op het spel, want Nederland drijft veel handel met China, waar de ziekteverwekker voor het eerst opdook. Het ligt voor de hand om te denken dat bijvoorbeeld het toerisme en de handel getroffen worden, maar welke sectoren het precies raakt is nog niet duidelijk.