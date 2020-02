'Tot wel twee maanden vertraging bij bedrijven door coronavirus'

Bedrijven in de technologische industrie kampen met vertragingen bij de leveringen van producten of onderdelen tot wel twee maanden als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldde ondernemersorganisatie FME, die verschillende meldingen kreeg bij zijn 'virusmeldpunt'.

Bedrijven worden door de vertraging gehinderd in hun productieproces. Ook omdat het vervoer van producten richting klant of naar de productiefaciliteit in Nederland soms onmogelijk is. De beperkingen leiden tot schade bij de klant.

De gemelde vertragingen bij FME lopen uiteen van twee weken tot twee maanden. Vooral bedrijven die exclusief in China produceren en dus ook niet makkelijk kunnen uitwijken naar andere landen, worden hard geraakt. Hoe groot deze impact is, is volgens de organisatie afhankelijk van de duur van de Chinese maatregelen.

In China zijn volgens FME in totaal ongeveer 900 Nederlandse bedrijven actief, met in totaal 1500 vestigingen. Het is nu nog niet te overzien hoeveel bedrijven direct of indirect zullen worden geraakt door de economische gevolgen van het virus.