Militairen opgepakt op kazernes in Den Helder en Havelte

Op een kazerne in Den Helder is een militair opgepakt, omdat hij probeerde met vals geld te betalen. De 21-jarige man uit Wierden had bovendien soft- en harddrugs bij zich, bleek toen zijn slaapruimte en zijn auto werden doorzocht. Daar lag bovendien nog meer vals geld, aldus de Koninklijke Marechaussee.

Op een kazerne in het Drentse Havelte is ook een militair opgepakt. Deze 24-jarige man uit Enschede had gevochten met een collega. Hij wordt verdacht van mishandeling.