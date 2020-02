Ook Ericsson meldt zich af voor smartphonecongres

Na het Zuid-Koreaanse LG heeft ook het Zweedse Ericsson zich afgemeld voor het Mobile World Congress in Barcelona, het grootste smartphonecongres ter wereld. Dat wordt later deze maand gehouden. Ericsson zegt dat het de veiligheid van zijn medewerkers en klanten niet kan garanderen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Volgens Ericsson hebben de organisatoren er alles aan gedaan om het risico zo klein mogelijk te maken. "Als een van de grootste exposanten heeft Ericsson dagelijks duizenden bezoekers in de congreszaal. Zelfs als het risico klein is, kunnen we de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers en bezoekers niet garanderen." Als Ericsson wegblijft, blijft een ruimte zo groot als een voetbalveld op de congresvloer leeg.

Concurrent Nokia uit Finland is nog altijd van plan naar Barcelona te gaan, maar dat is niet helemaal zeker. Het Chinese ZTE gaat wel naar Barcelona, maar op kleinere schaal. Het Britse BT denkt nog na. Het Chinese Huawei komt zoals gepland.

Het Mobile World Congress zelf gaat gewoon door, aldus de burgemeester van Barcelona. Het congres trekt elk jaar meer dan 100.000 bezoekers. Het congres is voor grote bedrijven erg belangrijk. Zo onthulde het Chinese Huawei vorig jaar in Barcelona zijn eerste opvouwbare telefoon, de Mate X. Dit jaar staat het congres in het teken van 5G-internet, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data.