Moskou betaalt geld aan Russische kampgevangenen uit WO II

Rusland keert geldbedragen uit aan zijn veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en Russen die werden vastgehouden in concentratiekampen en getto's van de nazi's. Zijn zij niet meer in leven, dan gaat het geld naar hun nabestaanden. Daarnaast kunnen ook Russische burgers die wonen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen de uitkering verwachten, mits zij aan de 'eisen' voldoen.

De Russische president Vladimir Poetin komt met de aankondiging vanwege de overwinning van het Sovjet-leger op de troepen van nazi-Duitsland in 1945 tijdens de 'Grote Vaderlandse Oorlog', dit jaar 75 jaar geleden.

Russen die als kind hebben vastgezeten in een nazi-kamp of getto krijgen een bedrag van 75.000 Russische roebel (ongeveer 1000 euro). Volwassenen ontvangen 50.000 roebel (ruim 700 euro). Welk bedrag oorlogsveteranen krijgen is niet bekendgemaakt. Het geld wordt in april en mei overgemaakt, laat het Kremlin weten.

Op 9 mei herdenkt Rusland de overwinning op de Duitsers met een grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Meerdere wereldleiders zullen daarbij aanwezig zijn, onder wie vermoedelijk ook de Amerikaanse president Donald Trump.