Politie onderzoekt vijf branden in een uur in Breda

De politie doet onderzoek naar vijf branden binnen een uur in Breda. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen tussen 3.00 uur en 4.10 uur drie auto's, een container en een trailer in vlammen op.

De branden braken uit op de Gasthuisvelden, Hindersteinstraat, Bernardsingel, Oranjeboomstraat en de Amundsenweg. Eén brand was vlakbij een kinderopvang. De politie is op zoek naar camerabeelden of mensen die iets verdachts hebben gezien. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de branden.