Beurzen lager door impact coronavirus

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 615,12 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 955,49 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,7 procent.

Kredietbeoordelaar S&P Global liet weten dat de groei van de Chinese economie dit jaar naar verwachting zal afnemen tot 5 procent door de impact van het coronavirus. Vorig jaar groeide de op een na grootste economie van de wereld nog met 6,1 procent.

Wereldhave

Wereldhave zag ruim 13 procent aan waarde verdampen in de MidKap. Het vastgoedbedrijf trekt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro uit voor de ombouw van zijn winkelcentra en gaat voor iets meer dan 1 miljard euro aan bezittingen afstoten. Flow Traders volgde met een verlies van 5 procent. De beursintermediair kampte afgelopen jaar met een verminderde handelsactiviteit en zag de winst fors dalen.

Grootste daler in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 1,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal zette de opmars voort en was de sterkste stijger met een plusje van 0,3 procent.

Credit Suisse

De meeste Europese automakers zakten meer dan 2 procent door zorgen over een vertraging van de levering van onderdelen uit China. Het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson stegen rond 4 procent na berichten dat de Amerikaanse overheid mogelijk controlerende belangen wil nemen in de Europese makers van netwerkapparatuur om de concurrentie met het Chinese Huawei aan te gaan.

Credit Suisse verloor ruim 3 procent in Zürich. Topman Tidjane Thiam stapt op vanwege het spionageschandaal bij de Zwitserse bank. In Parijs klom L'Oréal 1,6 procent. Het Franse cosmeticamerk kende in 2019 zijn beste jaar in meer dan een decennium.

De euro was 1,0947 dollar waard, tegen 1,0980 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 50,89 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 54,90 dollar per vat.