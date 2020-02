Olieprijs daalt voor vijfde week op rij

De olieprijzen blijven onder druk staan vanwege de tanende vraag naar de grondstof door zorgen over het nieuwe coronavirus. De prijzen voor olie stevenen af op een vijfde weekverlies op rij. Door maatregelen om het oprukkende virus in te dammen, ligt onder meer de Chinese economie grotendeels plat. Zo werden onder meer veel vluchten geschrapt en zijn veel fabrieken gesloten.

De olieproducerende landen van oliekartel OPEC willen met hun bondgenoten extra productieverlagingen overeenkomen om daarmee de prijzen te stutten. Naar verluidt wordt nog altijd gewacht op het Russische antwoord op dat verzoek.

De mindere prestaties van industrieën in verschillende Europese landen deden het vooruitzicht voor de olieprijzen ook al geen goed. Oliehandelaren houden ook de situatie in Libië in de gaten, waar de olie-export momenteel wordt geblokkeerd door strijdende partijen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde vrijdag tegen het einde van de ochtend 0,4 procent tot 50,73 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 54,78 dollar per vat.