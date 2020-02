Celstraffen geëist voor witwassen, ook tegen corrupte agent

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie mannen wegens het witwassen van grote sommen 'crimineel' geld celstraffen geëist van zes maanden tot 3,5 jaar. Een van hen was een politie-inspecteur van de eenheid Den Haag. Hij was medebestuurder van een bedrijfje dat volgens de aanklager onder meer appartementen in Ypenburg verhuurde aan criminelen of mensen die er feitelijk niet woonden. Ook waren er mensen in dienst maar werkten ze er niet echt.