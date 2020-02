Autobouwers Toyota en Honda stellen fabrieken China weer open

Medewerkers van Toyota in China die niet bij de assemblage van auto's betrokken zijn, gaan begin volgende al week weer aan de slag. Toyota wil zijn productie opstarten "zodra het veilig is en de situatie voldoende onder controle is". Naar verwachting gaan de lopende banden in de Chinese fabrieken van het bedrijf op 17 februari weer draaien.

Branchegenoot Honda streeft ernaar zijn productielocatie in de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, volgende week vrijdag te heropenen. De week daarop kan de productie van auto's en motorfietsen waarschijnlijk hervat worden, denkt het bedrijf.