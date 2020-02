Zeeuwse bestuurders dinsdag in Den Haag voor overleg over kazerne

Zeeuwse bestuurders hebben dinsdagavond in Den Haag overleg met staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over de commotie rond de marinierskazerne. Dat zei gedeputeerde Dick van der Velde vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten.

In 2012 besloot het kabinet een nieuw onderkomen voor de 1800 mariniers te bouwen in Vlissingen, maar vorige maand lekte uit dat Defensie dit mogelijk niet wil laten doorgaan. Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet naar Vlissingen willen verhuizen vanuit hun huidige standplaats Doorn (Utrecht). Zeeuwse bestuurders waren boos dat ze het bericht over de twijfels bij het kabinet uit de media moesten vernemen.

Eind januari reisde Visser (Defensie) naar Middelburg om op het provinciehuis met bestuurders van de provincie, het waterschap en de provincie Zeeland te praten over de ontstane commotie. Van der Velde zei vrijdag in de Statenvergadering dat vanuit Den Haag een uitnodiging voor een nieuw gesprek is gekomen. "De staatssecretaris zal dan uitleg geven over de stand van zaken op dit moment en aangeven welke dilemma's er zijn", aldus Van der Velde.