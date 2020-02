KNVB zegt lidmaatschap voetbalclub SVA Papendorp per direct op

De KNVB heeft het lidmaatschap van amateurvoetbalclub SVA Papendorp per direct opgezegd. Het bondsbestuur heeft er geen vertrouwen in dat bij toekomstige wedstrijden van de Utrechtse vereniging de orde gehandhaafd kan worden.

Volgens de KNVB is aan het schrappen van het lidmaatschap een "heel traject voorafgegaan". Na herhaaldelijke geweldsincidenten belandde SVA Papendorp in de 'Aanpak Risicoverenigingen’. Deze aanpak is er voor clubs die regelmatig te kampen hebben met wanordelijkheden op en rond het veld. Ondanks het traject in de 'Aanpak Risicoverenigingen’, meerdere gesprekken tussen de club en de KNVB en pogingen om de club te ondersteunen, werden tijdens wedstrijden nog steeds opstootjes gemeld.

Volgens de KNVB ging bij de wedstrijd van de tweede teams van SVA Papendorp en Zwaluwen Utrecht’11 in oktober vorig jaar opnieuw mis, daarom is besloten om per direct het lidmaatschap van de club op te zeggen.

Vorige maand royeerde de bond al de Utrechtse amateurclub DWSV vanwege incidenten.