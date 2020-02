'Chinese economie koelt flink af door coronavirus'

Het nieuwe coronavirus trekt de economische groei in China flink omlaag. Kredietbeoordelaar S&P Global verwacht dat het groeitempo van de op een na grootste economie van de wereld in 2020 terugvalt tot 5 procent.

Vorig jaar ging de Chinese economie nog met 6,1 procent vooruit. Dat was al de zwakste groei in het land in bijna drie decennia.

S&P Global, een toonaangevend ratingbureau in de financiële wereld, hield er al rekening mee dat China dit jaar wat minder hard zou groeien. Maar voorafgaand aan de virusuitbraak stond de prognose nog op 5,7 procent groei voor 2020.