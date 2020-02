Recordaantal verzoeken om euthanasie in 2019

Het Expertisecentrum Euthanasie kreeg vorig jaar 3122 euthanasieverzoeken. Dat is 22 procent meer dan in 2018 en ook veel meer dan verwacht, meldt het centrum, dat voorheen Levenseindekliniek heette.

"Dat zijn heel veel patiënten", zegt bestuurder Steven Pleiter. "Elke werkdag weer melden zich dertien mensen die zeggen: 'Help mij. Ik kan niet verder’. De nood is groot." Het centrum verwacht voor dit jaar een verdere stijging tot 3300 hulpvragen.

Van de verzoeken om euthanasie werd ongeveer een derde (898) ingewilligd. In 2018 waren dat er 725, ook ongeveer een derde. Het aantal ingewilligde verzoeken met dementie als motivering is opvallend gestegen, zegt het centrum, van 70 naar 96. Twee keer is euthanasie verleend aan wilsonbekwame patiënten.