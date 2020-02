Coronavirus raakt ook modehuis Burberry

De uitbraak van het nieuwe coronavirus laat zich voelen in de wereld van de luxekleding en accessoires. Het Britse modehuis Burberry merkt dat de vraag van de normaal zo kooplustige Chinezen flink is teruggevallen. Daarom heeft het concern, bekend om kleding en tassen in een iconisch ruitenpatroon, zijn financiële prognoses overboord gegooid.