Boerengroep bereid excuses aan tafel met minister te herhalen

De boerengroep Farmers Defence Force is bereid opnieuw excuses te maken over een omstreden persbericht als ze aan tafel gaan met landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte. Dat zegt Jeroen van Maanen die namens de protestgroep spreekt met het kabinet.

"We hebben 'm gisteren al in het openbaar gedaan en als dat hier persoonlijk nog moet, zullen we 'm herhalen", zegt Van Maanen voorafgaand aan een ontbijt met Rutte en Schouten. Zij hervatten in principe de gesprekken met koepelorganisaties het Landbouw Collectief, waar FDF deel van uitmaakt.

Dat overleg werd woensdag opgeschort na een persbericht van FDF met dreigende taal. Organisaties die buiten het collectief met het kabinet praten zouden de boerensector "als een Judas verraden".

Openbaar excuses

Schouten en de premier wilden pas weer praten met de partijen nadat het Landbouw Collectief afstand had gedaan van de woorden van haar meest uitgesproken lid. FDF zelf heeft excuses gemaakt in het openbaar. Het kabinet wil daarnaast dat zowel de koepelorganisatie als de protestgroep erkent dat het kabinet zelf bepaalt met wie het spreekt.

Vrijdagochtend benadrukte Schouten dat ze wil dat er duidelijk afstand wordt genomen van die woorden.