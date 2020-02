Bezoekers urenlang vast in de Euromast

Zo'n 25 bezoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang vastgezeten in de lift van de Euromast in Rotterdam. Ze zaten in de Euroscoop, de glazen lift waarin mensen van 160 meter hoogte over de stad kunnen kijken. Door een storing ging de lift niet meer naar beneden.

Het personeel schakelde de brandweer en lifttechnici in. De mensen zaten toen al zo'n twee uur vast. Pas rond 4.30 uur konden monteurs de lift handmatig naar beneden krijgen.

Volgens de brandweer zaten mensen al die tijd in de kou en waren sommigen in paniek. Maar er raakte niemand gewond.