Bij een brand in een woning in Voorschoten is de enige bewoner om het leven gekomen. Dat melden de politie en de brandweer.

Bij de woning aan De Hooghkamer in de Zuid-Hollandse plaats was sprake van uitslaande brand op de eerste etage. De brandweer wist het vuur snel te blussen en gaf kort na de melding het sein brand meester.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.