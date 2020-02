Besmettingen op cruiseschip in Japan loopt op naar 61

Het aantal mensen dat het nieuwe coronavirus heeft op een cruiseschip voor de kust van Japan is met 41 gestegen. In totaal zijn 61 mensen op het schip besmet met het longvirus. Dat heeft de Japanse minister van Gezondheid bekendgemaakt.

De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord, onder wie drie Nederlanders. De grote stijging in het aantal patiënten wordt door de minister verklaard doordat alle testresultaten vrijdag binnen zijn gekomen.

De mensen bij wie het virus al eerder was vastgesteld, zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Japan. Het schip ligt voor anker bij de stad Yokohama. Passagiers en bemanningsleden mogen twee weken lang niet van boord. De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met de drie Nederlanders.