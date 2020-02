Derde geval nieuwe coronavirus in Italië

In Italië is bij een derde persoon het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een Italiaan die op een repatriëringsvlucht uit het Chinese Wuhan zat. In Wuhan begon de uitbraak. De eerste twee patiënten in Italië waren Chinese toeristen.

Aan boord van het vliegtuig zaten 56 mensen. Die zitten allemaal nog in quarantaine op een militaire basis ten zuiden van Rome. De patiënt is naar een ziekenhuis in Rome gegaan dat is gespecialiseerd in het behandelen van overdraagbare virussen.

In China zijn al meer dan 630 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. In 27 andere landen is het virus ook al vastgesteld. In België heeft een persoon het virus en in Duitsland is donderdag het dertiende geval gemeld.