Het dodental in China van het nieuwe coronavirus is gestegen tot 630. In de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn 618 mensen omgekomen. Dat meldt de Chinese overheid.

Donderdag zijn in Hubei 69 mensen omgekomen door het longvirus en er zijn in de provincie 2447 nieuwe gevallen bijgekomen. Het aantal besmette mensen in Hubei staat nu op 22.112.