Euronext onderzoekt vraag om kortere handelsdag

Beursuitbater Euronext gaat kijken of er behoefte is aan kortere handelsdagen. Euronext gaat daarvoor bij al zijn markten in gesprek met partijen als handelarenorganisaties, leden en de zogenoemde clearinghouses die alle aandelentransacties aan het einde van de dag afronden.

Euronext zet die stap na geluiden van handelaren dat hun werkdag van 8,5 uur te lang is. In New York is de beurs bijvoorbeeld twee uur korter open. Euronext baat beurzen uit in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon, Oslo en Dublin.

Eerder legde Euronexts Britse branchegenoot London Stock Exchange (LSE) zijn oor over hetzelfde onderwerp ook al te luisteren bij marktpartijen. LSE rondde die consultatie vorige week af. De uitkomst is nog niet bekend.

"We zijn heel gevoelig voor argumenten over de balans tussen werk en privéleven en de noodzaak om meer vrouwen in onze sector te krijgen", geeft Euronext als reden voor de rondvraag. De beursuitbater zal de volledige consultatie afwachten voor het een beslissing neemt over de kwestie. Daarbij wordt de concurrentiepositie van Europese markten nadrukkelijk meegenomen.