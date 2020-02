OVV: geen invloed Boeing op rapport over crash Turkish Airlines

Oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijft erbij dat vliegtuigbouwer Boeing geen doorslaggevende invloed had op een rapport over de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. "Naar eer en geweten kan ik hier verklaren dat dat niet het geval is geweest", zei hij in een gesprek met de Tweede Kamer.