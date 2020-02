Utrechtse Liberakakis wil voor Griekenland schitteren

In Nederland zijn tijdens het Eurovisiesongfestival alle ogen vooral gericht op Jeangu Macrooy, maar met een schuin oog zullen ook de verrichtingen van de Utrechtse Stefania Liberakakis gevolgd worden. De 17-jarige zangeres komt straks in mei namens Griekenland uit op het grote podium in Rotterdam Ahoy.

Liberakakis woont al haar hele leven in Nederland, waar ze haar eerste stappen in de showbizz jaren geleden zette dankzij haar deelname aan The Voice Kids en Kinderen voor Kinderen. Ze maakte bovendien deel uit van het meidentrio Kisses dat in 2016 namens Nederland meedeed aan het Junior Eurovisiesongfestival in Malta en ze speelde al verschillende rolletjes als actrice.

In Griekenland kende echter nog niemand haar naam. Daar kwam deze week echter snel een einde aan toen ze werd aangekondigd als de Griekse inzending. "Het was een heel gekke week", vertelt Liberakakis. "Ik ben overladen met berichtjes en videootjes. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik vind het super leuk."

Enthousiasme

Haar naam ging al enkele weken rond in songfestivalkringen, maar vorige week wist ze het pas zeker. "Ik moest echt huilen toen ik het hoorde. Ik had echt zoiets van: 'hoe dan?! Ik?'. Het voelde ook wel als een opluchting. Kon ik het eindelijk aan iedereen vertellen."

De Grieken zijn erg enthousiast over hun nieuwe ster. De media stonden afgelopen week voor haar in de rij. Maar ook uit Nederland komen ontzettend veel berichten. Veel minder dan haar voorgangers zal Stefania het in ieder geval niet kunnen doen. In de afgelopen zes jaar waren de resultaten matig met tweemaal een negentiende positie als hoogste plaats. Ze is vastbesloten om die negatieve serie te doorbreken. "Ik hoop dat ik alle Grieken trots kan maken."