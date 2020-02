Nijmegen zoekt daklozen in uiterwaarden om hoogwater

Gemeente, politie en hulpdiensten in Nijmegen zijn donderdagmiddag in de uiterwaarden van de Waal op zoek naar daklozen, die daar in een tentje verblijven. Er wordt onder andere met drones gezocht, omdat de uiterwaarden de komende dagen onder zullen lopen door het hoogwater in de grote rivieren. Eén persoon is al gevonden, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente weet dat er al geruime tijd daklozen in vaak zelfgefabriceerde tentjes in de uiterwaarden bivakkeren. Het gaat niet zelden om illegaal in Nederland verblijvende arbeidsmigranten. Hoeveel mensen er nu in de winter in het gebied kamperen is niet bekend.

Omdat de gemeente niet wil dat de kampeerders verrast worden door het hoge water is de zoekactie op touw gezet. Voor de persoon die is gevonden, wordt tijdelijk onderdak geregeld door een organisatie voor maatschappelijke opvang.