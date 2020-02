Levende Jukebox houdt op te bestaan

Helen (Mariëlle Tromp) en Yvonne (Marianne van der Staay) waren vanaf het begin, dertig jaar geleden, te zien op het rondreizend theaterfestival De Parade. Daar gaan ze ook afscheid nemen als de Levende Jukebox, tijdens de editie komende zomer, aan het slot in Amsterdam. Ze doen dat volgens een woordvoerder "met vertrouwen in de toekomst en een behoorlijke dosis weemoed".

Drie decennia traden de twee in binnen- en buitenland op als de Jukebox, onder meer ook in New York waar Willem-Alexander en Máxima onder de toehoorders waren. Ze gaan nu "hun pijlen richten op andere uitdagingen in het leven", maar de "muzikale en theatrale kwaliteiten van Helen en Yvonne zullen niet verloren gaan", zo wordt beloofd. Ze blijven zingen, maar dus niet meer als Jukebox.