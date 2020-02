Zwartneushaaien geboren in Oceanium Blijdorp

In het grote haaienbassin van het Oceanium in Blijdorp zijn eind januari zwartneushaaien geboren. Dat heeft de dierentuin in Rotterdam donderdag laten weten. Het waren vier jonge haaitjes. Drie ervan zijn overleden. De vierde kon worden overgezet naar een apart bassin.

Drie kleine haaien hadden bijtwonden opgelopen via hun moeder, een bekend verschijnsel, aldus de dierentuin. Na de geboorte is er geen band tussen de moeder en haar jongen. Als zij in de buurt van hun moeder verblijven, is er kans dat ze ze doodbijt.

Zwartneushaaien worden erg weinig in aquaria gehouden en geboortes zijn volgens de dierentuin bijzonder. Uit navraag bij Europese en Amerikaanse collega’s blijkt dat de geboorte volgens Blijdorp mogelijk een wereldprimeur is. Geen enkele andere dierentuin of aquarium lijkt de haaiensoort te hebben gekweekt. Zwartneushaaien komen voor in de (sub)tropische zeeën van het westelijke deel van de Atlantische Oceaan, van Noord-Carolina tot aan het zuiden van Brazilië.