Ryanair verliest ook hoger beroep over schadevergoeding piloten

Ryanair heeft ook in hoger beroep een zaak tegen acht piloten verloren die een schadevergoeding eisen van de luchtvaartmaatschappij. De Ierse budgetmaatschappij heeft een onwerkbare situatie laten ontstaan met de voormalige werknemers, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Dat deed Ryanair onder andere door pogingen om op een "onoprechte manier" stakingen te voorkomen.

De zaak draait om acht in Eindhoven werkzame piloten die zich verzetten tegen een gedwongen overplaatsing naar een andere vliegbasis. De relatie met hun werkgever was daarvoor al verstoord door stakingsperikelen. Uiteindelijk vroegen ze in een rechtszaak met succes ontbinding van hun arbeidscontract aan, omdat de relatie op de werkvloer te erg verstoord was. De kantonrechter wees hun daarbij ook een schadevergoeding toe.

Ryanair stelde in hoger beroep niet verwijtbaar te hebben gehandeld, maar het gerechtshof ging daar niet in mee. De rechter wijst er onder andere op dat Ryanair, toen in september 2018 stakingen dreigden, de piloten meedeelde dat deze acties tot sluiting van de basis Eindhoven zouden leiden. In werkelijkheid was al besloten de basis te sluiten om bedrijfseconomische redenen.