Cosmeticamerk Estée Lauder verwacht lagere omzet door coronavirus

Freda liet weten dat de virusuitbraak invloed zal hebben op de financiële resultaten. Hij verwacht dat het bedrijf weer op zijn oude groeitempo komt als de coronacrisis is bezworen. De luxeproducten van Estée Lauder deden het volgens Freda goed rond Singles Day, de Chinese tegenhanger van Valentijnsdag die op 11 november wordt gevierd.

In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2020 steeg de omzet van Estée Lauder met 15 procent naar 4,6 miljard dollar. De winst in de meetperiode viel met 557 miljoen dollar lager uit dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar; toen haalde het bedrijf 573 miljoen dollar binnen.