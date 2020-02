Half miljoen EU-burgers moet nog verblijfsstatus aanvragen in VK

Zo'n 500.000 EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, moeten daar nog een speciale verblijfsstatus aanvragen. Die hebben ze vanwege de brexit nodig om in land te mogen blijven. Ze hebben tot het eind van het jaar de tijd om dat te regelen.

In het land wonen naar schatting zo'n 3,5 miljoen EU-burgers. Minister van Veiligheid Brandon Lewis heeft eerder gewaarschuwd dat zij riskeren het land te worden uitgezet als ze niet tijdig een verblijfsstatus aanvragen. Uit officiële cijfers blijkt dat zo'n 3 miljoen EU-burgers en hun gezinsleden dat inmiddels hebben gedaan.

Bij de aanvragen die tot dusver zijn verwerkt, kregen de meeste mensen (58 procent) een permanente verblijfsstatus. Een voorwaarde is dat de aanvrager al vijf jaar onafgebroken in het land woont. Zo'n 41 procent kreeg tijdelijke toestemming om te blijven, die later alsnog kan worden omgezet in een permanente status.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ongeveer een week geleden de EU verlaten, maar blijft tijdens een overgangsperiode van 11 maanden nog wel gebonden aan EU-wetgeving.