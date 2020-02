Veganworst stuwt omzet donutketen Dunkin'

De Amerikaanse koffie- en broodjesketen Dunkin' heeft afgelopen kwartaal meer klanten in zijn winkels verwelkomd. In Amerikaanse filialen vond vooral het broodje veganworst gretig aftrek. Ook de gekoelde koffiedrankjes gingen veel over de counter. Mede dankzij de populariteit van die producten zag de onderneming, in Nederland vooral bekend om zijn donuts, de omzet groeien.