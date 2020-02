Ombudsman: veranderingen vreemdelingenbewaring noodzakelijk

Volgens de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat het nog steeds niet goed met de vreemdelingenbewaring in het detentiecentrum in Rotterdam. Hij wil dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zo snel mogelijk een aantal veranderingen doorvoert. De ombudsman maakt zich zorgen over het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het gebrek aan privacy en in het bijzonder het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf.