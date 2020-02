Bitcoin krijgt 10.000 dollar in het vizier

De koers van de bitcoin kruipt gestaag omhoog. De virtuele munt, die eind januari zo'n 8600 dollar waard was, ging in de nacht van woensdag op donderdag door de grens van 9600 dollar. Dat was voor het eerst sinds 28 oktober, blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die verschillende cryptobeurzen in de gaten houdt.