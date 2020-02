Partij GO van ex-FVD'er Otten krijgt zetel in Europees Parlement

De nieuwe partij GO van ex-Forum-kopstuk Henk Otten krijgt haar eerste zetel in het Europees Parlement. Dat gaat uitgerekend ten koste van Forum voor Democratie (FVD).

De Kiesraad, de verantwoordelijke organisatie, maakte donderdag bekend wie de drie extra zetels gaat innemen die Nederland krijgt door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Een zetel gaat naar GO, een naar de VVD en een naar de PVV. De partij van Geert Wilders keert daarmee terug in het Europees Parlement.

De afgevaardigde voor GO is Dorien Rookmaker, die tijdens de Europese verkiezingen vorig jaar nog voor FVD op de kieslijst stond. Ze vertrok echter samen met Otten uit de partij van Thierry Baudet, waarop ze GO begonnen. Rookmaker zit nu in de Eerste Kamer.