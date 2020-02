Nog geen officiële griepgolf, wel veel meer grieppatiënten

Hoewel er nog altijd geen sprake is van een griepepidemie in Nederland, zien huisartsen de laatste dagen wel fors meer grieppatiënten. Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen er vorige week per 100.000 inwoners 72 mensen naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en hoofdpijn. Een week eerder waren dat er 52.