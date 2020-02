Europeanen mijden diesel bij aankoop nieuwe auto

Dieselmodellen zijn in de Europese Unie steeds meer uit de gratie. Minder dan een op de drie nieuwe voertuigen, die vorig kwartaal op kenteken werden gezet, had een dieselmotor. Cijfers van brancheorganisatie ACEA laten verder zien dat automobilisten vaker voor een benzineauto kiezen. Dat is de grootste categorie nieuwe auto's. Ook de elektrische auto wint aan populariteit.

Het aantal dieselauto's waarvoor in het laatste kwartaal van vorig jaar een registratieaanvraag was gedaan, zakte met bijna 4 procent tot zo'n 1 miljoen. De vraag daalde niet evenredig in alle markten. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste Europese automarkten, stegen de registraties van dieselvoertuigen juist.

De benzineauto was in vrijwel alle EU-markten meer in trek. Het aantal nieuwe benzinewagens dat afgelopen kwartaal op kenteken werd gezet, steeg met bijna 12 procent vergeleken met een jaar eerder tot ruim 2 miljoen. Vooral Italianen schaften veel meer benzineauto's aan.