Arcelor stuwt AEX naar hoogste stand 2020

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,7 procent hoger op 617,95 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 971,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

ArcelorMittal werd ruim 9 procent meer waard bij de hoofdfondsen. Het concern boekte afgelopen jaar minder omzet en zag het bedrijfsresultaat halveren door lagere staalprijzen en een zwakkere vraag. 's Werelds grootste staalproducent is voor dit jaar echter optimistischer gestemd over de staalvraag in zijn belangrijkste markten.

ING zakte 0,9 procent na een flinke daling van de kwartaalwinst. Het financiële concern maakte afgelopen kwartaal veel extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Ook kreeg ING een boete in Italië in verband met gebreken in het antiwitwasbeleid. Topman Ralph Hamers sprak van een erg uitdagend kwartaal.