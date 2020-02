Nintendo: levering controllers uitgesteld door coronavirus

De accessoires worden geproduceerd in China, waar het nieuwe coronavirus heerst. Nintendo gaf geen verdere details over de omvang en gevolgen van de leveringsproblemen.

Eind vorige maand was Nintendo nog optimistisch over de vooruitzichten van de verkopen van de Switch. De Japanners denken in het lopende boekjaar dat loopt tot april zeker 19,5 miljoen consoles te kunnen verkopen. Dat zijn er 1,5 miljoen meer dan waarop was gerekend. De Switch is nu zo'n drie jaar op de markt. Doorgaans geldt voor hardware een levenscyclus van een jaar of vijf. Concurrenten Microsoft en Sony zitten met de huidige versies van de Xbox en de PlayStation aan het einde van die cyclus. Eind dit jaar staan bij die bedrijven nieuwe consoles gepland.